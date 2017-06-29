Журналіст показав, як виглядає "хлібне перемир'я" на Світлодарській дузі (відео)
14:27, 29 червня 2017Війна
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За кадром стріляє 120-мм міномет, в кадрі видно стовп пожеж від місць, куди впали міни.
"Хлібне перемир'я" не працює / Скріншот
У Мережі показали, як насправді виглядає "хлібне перемир'я" на Світлодарській дузі. Відеозапис на своїй сторінці у Facebook показав журналіст Микита Синіцин.
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"4 хвилини "хлібного" перемир'я на Світлодарській дузі. У небі літає БПЛА противника й розвідує позиції, його й намагається збити з автомата боєць ЗСУ", - йдеться у підписі до відео.
УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!
Як повідомляв журналіст Юрій Бутусов, 28 червня на Світлодарській дузі була зафіксована перестрілка зі стрілецької зброї та артилерійська дуель.
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