Журналіст показав, як виглядає "хлібне перемир'я" на Світлодарській дузі (відео)

У Мережі показали, як насправді виглядає "хлібне перемир'я" на Світлодарській дузі. Відеозапис на своїй сторінці у Facebook показав журналіст Микита Синіцин.

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"4 хвилини "хлібного" перемир'я на Світлодарській дузі. У небі літає БПЛА противника й розвідує позиції, його й намагається збити з автомата боєць ЗСУ", - йдеться у підписі до відео.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв журналіст Юрій Бутусов, 28 червня на Світлодарській дузі була зафіксована перестрілка зі стрілецької зброї та артилерійська дуель.