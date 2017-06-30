База не потрапляла під обстріл: в ОБСЄ спростували інформацію про обстріл бойовиками свого офісу в Попасній

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) спростовує інформацію штабу АТО про обстріл бойовиками офісу СММ в Попасній в Луганській області. Про це йдеться у повідомленні місії ОБСЄ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, спостерігачі назвали некоректною інформацію прес-центру штабу АТО про обстріл бойовиками передової патрульної бази СММ у Попасній.

"Передова патрульна база СММ у Попасній в Луганській області не потрапляла під обстріл. Жодної шкоди не було завдано і усі співробітники у безпеці", - заявляють в СММ.

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При цьому сказано, що спостерігачі місії задокументували значні обстріли із застосуванням одночасно як вихідного, так і вхідного вогню, у тому районі в ніч з 29 червня і рано вранці 30 червня.

"Співробітники СММ знаходилися у безпеці увесь цей час на передовій патрульній базі", - наголошують у місії.

30 червня співробітники були передислоковані до Сєвєродонецька для надання повної інформації. "Очікується, що вони пізніше сьогодні повернуться у Попасну", - наголосили в СММ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-центр штабу АТО з посиланням на українську сторону в Спільному центрі з контролю та координації заявив, що через обстріли бойовиків СММ ОБСЄ евакуювала свій офіс з Попасної.

За даними штабу АТО, вночі 29 червня бойовики ОРЛО обстріляли це представництво місії, застосувавши заборонені Мінськими угодами 82-мм міномети, а також зенітні установки та стрілецьку зброю.

Зазначалося, що постраждалих серед співробітників місії ОБСЄ немає. "Такими збройними нападами, НЗФ ОРЛО намагаються залякати представників місії ОБСЄ та примусити їх згорнути свою роботу на Луганському напрямку", - наголосили у штабі.