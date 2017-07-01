Доба в АТО: ускладнення на приморському напрямку, один боєць загинув та ще дев'ятеро постраждали

Ситуація в зоні проведення АТО залишається складною. Вчора російсько-терористичні бандформування 35 разів застосовували зброю проти українських захисників. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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У штабі зазначають, що бойовики неодноразово били по наших позиціях з артилерії та іншого забороненого Мінськими угодами озброєння. Також окупанти знову влучили у житлові квартали одного з прифронтових населених пунктів.

"Минулої доби в ході бойових дій один військовослужбовець ЗС України, на жаль, загинув. Троє бійців сил АТО зазнали поранень, ще шестеро - бойових травм", - розповіли в прес-центрі.

"Загалом, вчора ситуація залишалась напруженою на Донецькому напрямку та дещо ускладнилась на Приморському. Натомість, на Луганщині вчора спостерігалось відносне затишшя", - сказано у повідомленні.

На Приморському напрямку під вечір зафіксували відносне загострення.

"Насамперед, бойовики активізувались у західному передмісті тимчасово окупованого Донецька. Том вони досить інтенсивно обстрілювали наші опорні пункти на підступах до Красногорівки та Мар'їнки. При цьому окупанти використовували майже весь спектр наявного у них озброєння: від стрілецької зброї та гранатометів, до БМП, мінометів різних калібрів і ствольної артилерії калібру 122 мм", - повідомили у штабі.

Під час цих обстрілів декілька ворожих боєприпасів влучили у житлові квартали Мар'їнки. За попередньою інформацією штабу, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Обставини та наслідки з'ясовуються.

У прес-центрі АТО додали, що на цьому ж напрямку під мінометний вогонь противника вчора ввечері потрапили наші опорні пункти поблизу Широкиного та Водяного, що на азовському узбережжі. Окрім того, ворожі обстріли зафіксовані у районі Гнутового та Лебединського, де загарбники неодноразово впродовж доби застосовували різноманітне піхотне озброєння.

"Донецький напрямок. На цій ділянці лінії зіткнення зранку та впродовж дня найнапруженішою ситуація була поблизу Авдіївки та Кам'янки. Там окупанти систематично били зі стрілецької зброї та гранатометів, 120-мм й 82-мм мінометів, протитанкових ракетних комплексів тощо. В районі Кам'янки знову вели вогонь ворожі танки. Із заходом сонця ситуація там дещо стабілізувалась", - йдеться у повідомленні.

Однак противник активізувався на інших ділянках фронту, зокрема у північному передмісті тимчасово окупованої найманцями Горлівки та на Світлодарській дузі. Так, оборонців Зайцевого проросійські озброєні банди декілька разів обстрілювали з озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів. З такого ж озброєння, а також мінометів калібрів 120 й 82 мм, бойовики накривали українських воїнів, котрі тримають оборону неподалік Луганського.

На луганському напрямку вчора встановилась відносна тиша. Лише в районі Новоолександрівки ще в першій половині дня по українських армійцях відкривав вогонь ворожий снайпер.