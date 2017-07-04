Знищена техніка та значні втрати: волонтери розповіли, чим закінчилася спроба наступу бойовиків на Донбасі (фото)

У перші дні липня прифронтову зону Луганської та Донецької областей вкотре сколихнули потужні обстріли. Попри "перемир’я", снаряди калібру 120 мм десятками летять у бік наших оборонних позицій та у тил.

ЗСУ вдалося відбити спробу наступу противника на одному з напрямків, йдеться у повідомленні фонду "Повернись живим" у Facebook.

Найгарячішими точками залишаються Водяне, Красногорівка, Авдіївка та її околиці, відновились обстріли на Дебальцівському напрямку.

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На Луганщині регулярна армія окупанта ніяк не може вгомонитись, обстрілюючи населені пункти Жолобок, Кримське та Трьохізбенку. Подекуди ворог йде у наступ.

"Відтак, один з таких наступів закінчився для ворога швидко із підсумком: 18 загиблих, понад 20 тяжко поранених та декілька одиниць знищеної техніки", - йдеться у повідомленні.

Також волонтери повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів за останні дві доби загинули двоє наших захисників.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня біля Кам’янки знайшли військове спорядження з РФ.