У Житомирі завтра відкриється волонтерська фотовиставка "Якби не війна", присвячена бійцям АТО

У Житомирі завтра, 8 липня, відкриється фотовиставка «Якби не війна», присвячена загиблим та пораненим бійцям АТО, а також дівчатам, які захищають Україну.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, відкриття виставки відбудеться 8 липня о 13.00 у Домі української культури.

«Волонтерський проект «Якби не війна» зібрав портрети (фотографії та картини художників) українських воїнів - військовослужбовців ЗСУ, добровольців, які пройшли війну на сході країни. Це 8 тематичних блоків експозиції від 15-25 експонатів у кожній. Це - історії 146 героїв, 122 портрети, розповіді та світлини захисників з їх мамами та коханими.

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Виставка вже побувала майже у всіх містах України та за кордоном",- сказано у повідомленні.

Серед героїв проекту - 40% житомиряни та військові з Житомирської області, які захищали або досі захищають східні рубежі держави у складі 95-ї бригади, 90-го батальйону, 30-ї бригади тощо.

Організатори особисто відкриють виставку, розкажуть, як і чому це було створено, познайомлять з учасниками і презентують книгу з усіма 122 історіями, котра була написана за рік роботи над проектом.