У Мар'їнці в результаті нічного обстрілу пошкоджено 4 приватних будинки – поліція
15:44, 13 липня 2017Війна
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Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Поліція продовжує оглядати місцевість.
Обстріл кваліфіковано як терористичний акт \ Росомаха
У Мар'їнці в результаті нічного обстрілу пошкоджено 4 приватних будинки. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Донецькій області на своїй сторінці у Facebook.
Читайте такожБойовики увечері обстріляли приватний сектор в Мар'їнці - штаб АТО«Вчора ввечері близько 21.00 розпочалися поодинокі обстріли околиць міста. На вулиці Орджонікідзе значно пошкоджені три будинки (стіни, дах та вікна), а по Шевченко у дах будинку влучив запальний снаряд, в результаті якого сталася пожежа. Постраждалих немає. Поліція і зараз документує наслідки обстрілів», - йдеться у повідомленні.
Всі факти кваліфіковані за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу ("терористичний акт").
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