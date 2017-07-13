У Мар'їнці в результаті нічного обстрілу пошкоджено 4 приватних будинки – поліція

У Мар'їнці в результаті нічного обстрілу пошкоджено 4 приватних будинки. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Донецькій області на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожБойовики увечері обстріляли приватний сектор в Мар'їнці - штаб АТО«Вчора ввечері близько 21.00 розпочалися поодинокі обстріли околиць міста. На вулиці Орджонікідзе значно пошкоджені три будинки (стіни, дах та вікна), а по Шевченко у дах будинку влучив запальний снаряд, в результаті якого сталася пожежа. Постраждалих немає. Поліція і зараз документує наслідки обстрілів», - йдеться у повідомленні.

Всі факти кваліфіковані за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу ("терористичний акт").