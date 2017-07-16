До Донецька прибула комісія Генштабу ЗС РФ – розвідка
12:50, 16 липня 2017Війна
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
До Донецька прибула комісія Генерального штабу ЗС РФ / фото @vysotskiy.ap
Для проведення комплексної перевірки з’єднань та частин 1 АК до Донецька прибула комісія Генерального штабу ЗС РФ.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
«З метою проведення комплексної перевірки з’єднань та частин 1 АК до м. Донецьк прибула комісія Генерального штабу ЗС РФ для виявлення нецільового використання та розкрадання коштів, пально-мастильних матеріалів, боєприпасів, а також викриття корупційної складової серед командного складу підрозділів корпусу», - повідомляє розвідка.
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