У Дніпрі заочно судитимуть чоловіка, який публічно закликав до підтримки "ДНР"

Прокуратурою Дніпропетровської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно мешканця Донецької області, який публічно закликав до підтримки так званої «ДНР».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, оскільки обвинувачений перебуває на окупованій території, судити його будуть заочно у Дніпрі.

Зловмисник обвинувачується у розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території або державного кордону України за ч.1 ст.110 КК України.

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Встановлено, що з березня по серпень 2014 року вказаний чоловік, розповсюджував у місті Волновасі Донецької області листівки із закликами до вчинення дій з метою зміни меж державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України, та боротьби з діючою українською владою.

Як повідомляв УНІАН раніше, російський консул жодного разу не відвідав полоненого на Донбасі військового РФ Віктора Агєєва.

"Потіряшку" жодного разу не відвідали російські консули. Жодного разу! Наші консули борються за відвідання наших у тюрмах РФ, наших консулів фізично побили в Чечні, коли вони проривалися на суд до Карп'юка і Клиха, їх не пускають до Сенцова і Кольченка, яким нав'язують російське громадянство, наш консул розшукував Романа Сущенка у Лефортово й пробивався до Євгена Панова, коли той коротко був там, між сімферопольськими катуваннями", - йдеться у її повідомленні першого віце-спікер Ради Ірина Геращенко у Facebook.