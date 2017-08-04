Геращенко: маємо інформацію про утримання 90 людей зі списку 137 заручників на Донбасі

Уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомляє про наявність інформації про утримання 90 людей зі списку 137 заручників на Донбасі. Про це вона сказала в інтерв'ю УНІАН.

Геращенко зауважила, що не бачить з боку контрольованих Росією бойовиків жодного бажання пришвидшити процес звільнення заручників.

"Не поступало їм такої команди з Кремля", - додала вона.

Тим часом, наголосила депутат, збільшується кількість заручників, яких на сьогодні 137.

"І відбувається це, в першу чергу, за рахунок цивільного населення. Цивільних хапають, їм "шиють" диверсії, шпіонаж, і таке інше. І ми не маємо достовірної інформації про місця їх утримання", - констатувала Геращенко.

За її словами, на сьогодні зі 137 осіб (більше 60 людей - військові та ті, хто має стосунок до силових структур, інші - цивільні), які є в списку заручників, бойовики підтверджують 71 українця.

"А інші де? Може, з ними така сама ситуація, як з Асєєвим і Сурженко? Може, саме тому в ці тюрми не пускають Червоний хрест, інші гуманітарні організації, щоб ми не знайшли цих людей?", - наголосила депутат.

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У той же час, зауважила вона, по крупинках, через волонтерів, вдається збирати і знаходити інформацію.

"Наразі у нас є інформація про утримання 90 людей зі списку. І тому для нас завжди важливо вибити підтвердження, що ця людина у них. Тоді є шанс включення її до списків", - повідомила парламентар.

Водночас, нагадала Геращенко, сторона бойовиків продовжує включати до списків на звільнення осіб, які не мають жодного стосунку до конфлікту на Донбасі, зокрема, "беркутівців", затриманих за теракти в Харкові та Одесі.

"Президент України піднімав це питання під час останньої телефонної розмови в Нормандському форматі. Він звернувся до всіх президентів і канцлера з питанням, як таке може бути, що від України вимагають звільнення тих, хто вбивав на Майдані за місяць до анексії Криму, яке це має відношення до подій на Донбасі? І, так само, яке відношення до них мають люди, яких затримали за теракт в Одесі, Харкові, чи Тернополі?", - сказала депутат.

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