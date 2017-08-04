Керівництво АТО призупинило обладнання військових укріплень у селищі Сопино

Денна інтенсивність обстрілів позицій сил АТО з боку російсько-окупаційних угруповань і далі залишається без принципових змін, сьогодні дістав поранення один український військовослужбовець. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Читайте такожВ зоні АТО бойовики 21 раз обстріляли військових з мінометів та гранатометів - штабТак, вночі і вдень, бойовики з гранатометів і стрілецької зброї чотири рази вели вогонь по Новоолександрівці, що на Луганському напрямку.

На Донецькому напрямку близько 6-ї ранку внаслідок обстрілу опорного пункту Збройних сил України з гранатометів один український військовий отримав поранення. Крім того, опівдні ворог застосував міномети калібру 120 міліметрів по укріпленнях ЗСУ на підступах до селища Піски.

На Приморському напрямку під обстріл ворога двічі потрапили підрозділи сил АТО у Чермалику.

Також зазначається, що нещодавно деякі інтернет-ресурси поширили інформацію про обладнання українськими військовими укріплень у селищі Сопино.

"Роботи проводились з метою підсилення захисту населеного пункту від бойовиків. Проте, розуміючи небажання селян знаходитись у безпосередній близькості до лінії оборони, керівництво АТО прийняло рішення про призупинення робіт. Це рішення ще раз показує, що українська армія не лише захищає мирне населення, а й прислухається до думки громади і намагається усіма способами убезпечити цивільних", - наголосили в штабі.