Донецька фільтрувальна станція другу добу залишається без електропостачання

Електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка забезпечує водою Авдіївку та прилеглі населені пункти по обидва боки лінії розмежування, станом на 7:00 24 липня відсутнє.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Для централізованого водопостачання мешканців міста створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тисячі кубометрів. Вирішується питання щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт за умов безпеки працівників», – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 22 липня внаслідок бойових дій сталося пошкодження лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка забезпечує водою Авдіївку.

Для централізованого водопостачання міста створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. куб. м.

Вчора, 23 липня, ремонтники через провокації з боку бойовиків не змогли розпочати роботи з відновлення електропостачання Донецької фільтрувальної станції.

Як відомо, за час воєнних дій станція неодноразово опинялася під обстрілами, в результаті яких її роботу зупиняли.