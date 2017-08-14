У зоні АТО на Донбасі за минулий тиждень знищено 8 та поранено 35 окупантів – Міноборони

13:32, 14 серпня 2017
Війна
341 0

Левова частка цих втрат ворога припадає на район Авдіївки та південну частину Маріупольського напрямку.

фото narodna-pravda.ua

У районі проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулий тиждень знищено 8 та поранено 35 окупантів.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України підтверджені втрати противника за минулий тиждень склали 8 загиблих та 35 поранених окупантів», - заявив він.

Читайте такожУ Маріуполі затримали інформатора бойовиків

«Левова частка цих втрат ворога припадає на район Авдіївки та південну частину Маріупольського напрямку. Саме там бойовики традиційно поводять себе найбільш нахабно і, відповідно, наражаються на влучний вогонь у відповідь, або ж стають жертвами власного недбальства», - додав Мотузяник.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #бойовики на Донбасі#АТО на Донбасі#Міноборони України#українська розвідка