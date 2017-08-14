У зоні АТО на Донбасі за минулий тиждень знищено 8 та поранено 35 окупантів – Міноборони

У районі проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулий тиждень знищено 8 та поранено 35 окупантів.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України підтверджені втрати противника за минулий тиждень склали 8 загиблих та 35 поранених окупантів», - заявив він.

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«Левова частка цих втрат ворога припадає на район Авдіївки та південну частину Маріупольського напрямку. Саме там бойовики традиційно поводять себе найбільш нахабно і, відповідно, наражаються на влучний вогонь у відповідь, або ж стають жертвами власного недбальства», - додав Мотузяник.