Поблизу Мар'їнки загинув 21-річний боєць батальйону "Донбас" (фото)

7 серпня на Донбасі поблизу Мар'їнки загинув боєць батальйону "Донбас" Володимир Зейлик. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє група "Остання шана".

Три тижні тому хлопцю виповнився 21 рік. У повідомленні йдеться, що з 9 по 11 серпня у Пустомитах на Львівщині оголошується жалоба за загиблим героєм.

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"Наразі тіло воїна перебуває у м. Дніпро на судово-медичній експертизі. Точної інформації щодо прощання з Володимиром поки немає", - додали в "Останній шані".

Зейлик Володимир Миколайович народився 14 липня 1996 р. в м. Пустомити Львівської області. 31.10.2014 року, ледве йому виповнилося 18, Володимира призвали на військову службу, яку він проходив у в/ч А4623 (540-й зенітний ракетний Львівський полк імені Івана Виговського) м.Камянка-Бузька Львівської області. Згодом підписав контракт і служив в окремому батальйоні спеціального призначення "Донбас-Україна" на посаді водія.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня о 21:00 під стеллою на Майдані Незалежності відбулося прощання з Валентином Гонтарем (позивний "Прапор"), загиблим за загадкових обставин у Києві.