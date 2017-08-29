Учасники битви під Іловайськом вимагають від влади на суді допитати усіх причетних до операції зі звільнення міста

Учасники битви під Іловайськом вимагають від влади на суді допитати усіх причетних до планування та організації операції зі звільнення міста в серпні 2014 року. Як передає кореспондент УНІАН, звернення учасників боїв під Іловайськом та їхніх родичів до президента України Петра Порошенка, Верховної Ради, Кабінету міністрів озвучив командир штурмової групи батальйону "Донбас" Тарас Костанчук сьогодні у Києві під час жалобних заходів із вшанування пам’яті загиблих в "Іловайському котлі".

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"У нас є звернення до влади, до всієї цієї влади. Перше: ми вимагаємо, щоб Іловайську трагедію виділили в окреме кримінальне провадження, а не розслідували, як загальний злочин російської агресії проти України", - сказав Костанчук.

"Друге: закінчити це розслідування саме Іловайської трагедії і передати в суд. В суді допитати всіх свідків, всіх учасників, починаючи з керівника Генерального штабу. Всіх, хто були причетні. І вже в суді визначити, хто винен, хто не винен, і міру цієї вини", - додав він.

"Третє: зняти звинувачення з рядових, які, не маючи чітких команд, не знаючи, що робити, але знаючи, що вже Литвин (генерал-лейтенант Петро Литвин, у 2014 році командуючий сектором "Д" - УНІАН) залишив свої позиції... теж залишили масово свої позиції. Це не дезертирство. Це невміння і недолугість командування, яке не знає, як правильно і які команди віддавати. Не можуть бути масово винні солдати і невинні їхні командири. Так не буває. На війні - пряма відповідальність командира за дії його бійця. Вищого командування - за дії його підрозділів", - підкреслив він.

Костанчук наголосив, що саме командування має відповісти за планування Іловайської операції і за всі події, що призвели до трагедії.

Він висловив обурення, що командування не було притягнуто до відповідальності, в то час як показово було висунуто обвинувачення величезній кількості рядових бійців, які "залишили позиції з-під кордону з Російською Федерацією і перемістились".

Також Костанчук заявив, що до відповідальності не були притягнуті ті особи, які, знаючи про вторгнення російських військ та техніки на Донбас, одразу після військового параду у Києві 24 серпня 2014 року не відправили військову техніку на Донбас.

"Четверта вимога. Ми вже зверталися (до влади) минулого року та позаминулого... Офіційно, на державному рівні визнати день 29 серпня Днем пам'яті за всіма загиблими в АТО і в Іловайській трагедії зокрема", - сказав Костанчук.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області.

Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

Українські військові зазнали значних втрат. За офіційними даними, загинули 366 українських військових, 429 - отримали поранення, 300 - потрапили у полон, також багато зникли безвісти.

Парламентська Тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінювала загальні втрати українських військ у тисячу осіб.

Генпрокуратура 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом у серпні 2014 року.

Згідно з цими результатами, головним винуватцем Іловайської трагедії є військове командування РФ. Генпрокуратура повідомила, що матеріали розслідування воєнних злочинів у ході подій під Іловайськом передано до офісу Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

У ГПУ заявили, що у ніч на 24 серпня 2014 року під час Іловайської трагедії сили вторгнення ЗС РФ складалися з дев’яти батальйонно-тактичних груп - 3,5 тис. осіб, до 60 танків; до 320 БМД (БМП); до 60 гармат; до 45 мінометів; 5 ПТРК.

Також, на думку слідчих, серед інших чинників трагедії – дезертирство, розвал армії за часів екс-президента Віктора Януковича та окремі помилки українського військового керівництва. Генштаб ЗСУ запевняє, що докладе всіх зусиль для покарання організаторів та виконавців Іловайської трагедії.