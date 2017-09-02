"День знань" у зоні АТО: 20 обстрілів з боку бойовиків, лише один вогонь ЗСУ у відповідь

Учора, 1 вересня, в зоні АТО, російсько-окупаційні війська зі стрілецької зброї 20 разів обстрілювали укріплення сил АТО.

Про це йдеться в повідомленні прес-центр штабу АТО у Facebook.

Повідомляється, що на Луганському напрямку противник чотири рази відкривав вогонь у районах н. п. Станиця Луганська, Кримське та Жовте.

На Донецькому напрямку 14 разів, під вогнем зі стрілецької зброї опинились опорні пункти ЗСУ біля Авдіївки, Зайцевого, Майорська та Шахти Бутівка.

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На Маріупольському напрямку ворог бив двічі в районі н.п. Водяне.

«З метою збереження життя українських захисників сили АТО відкривали вогонь у відповідь лише раз», – зазначили у штабі АТО.

«Водночас, органами військового управління, військами та силами АТО продовжуються вживатися заходи із недопущення порушень режиму припинення вогню. З метою взаємодії, на опорних пунктах підрозділів військових частин залучається окрема категорія військовослужбовців сил АТО та оперативно-тактичних угруповань. Одночасно керівництво АТО заявляє про готовність української армії адекватно реагувати на усі агресивні дії ворога, які несуть загрозу нашим бійцям і мирним мешканцям», – йдеться в повідомленні.