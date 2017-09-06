Німеччина та Франція розроблять концепцію присутності "блакитних шоломів" на Донбасі

Федеративна Республіка Німеччина та Франція з урахуванням розбіжностей між Україною та РФ найближчим часом розроблять концепцію бачення миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це йдеться в переданій УНІАН заяві речника МЗС Німеччини Мартіна Шефера.

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«Разом з французькими партнерами по нормандському формату ближчим часом розробимо нашу концепцію з урахуванням розбіжностей між Україною і РФ в баченні мандату «блакитних шоломів», - заявив він. Шефер наголосив, що «не в інтересах Німеччини перетворення війни на Донбасі на заморожений конфлікт, на кшталт Придністров’я чи Грузії». «Очевидно, багато міжнародно-безпекових питань без РФ не вирішиш, це стосується і Північної Кореї. Відтак одразу відкидати російські пропозиції недалекоглядно», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі. Він нагадав, що 24 липня під час телефонних переговорів лідерів держав у «нормандському форматі» наголосив на необхідності введення на Донбас миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН.

5 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН. При цьому він зауважив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У МЗС України заявили, що ця заява Путіна свідчить про чергову спробу Росії як сторони конфлікту представити агресію внутрішньо українським конфліктом і спотворити саму ідею й цілі розгортання миротворчої операції, що не служитиме досягненню головної мети - встановленню стійкого миру на Донбасі і відновленню територіальної цілісності України.