На Донбасі з початку року загинули 68 цивільних, ще 319 отримали поранення - ОБСЄ

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі Александр Хуг заявляє, що з початку року 68 цивільних осіб загинули та 319 отримали поранення на Донбасі. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Києві.

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"Вбивства невинних людей тривають і по сьогодні. Насправді, СММ фіксує вищі показники жертв серед цивільного населення, ніж за минулий рік. Цьогоріч ми вже підтвердили 387 жертв серед цивільного населення, з яких 68 загиблих та 319 поранених, що на 18% більше за аналогічний період 2016 року", - заявив Хуг.

Як повідомляв УНІАН, впродовж літа 2017 року під час бойових дій на сході України загинули 55 військовослужбовців Збройних сил України, поранень зазнали 269 захисників.