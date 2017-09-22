На Донбасі з початку року загинули 68 цивільних, ще 319 отримали поранення - ОБСЄ

14:31, 22 вересня 2017
Війна
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Цього року спостерігачі фіксують вищі показники жертв серед цивільного населення, ніж минулого.

Александер Хуг / REUTERS

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі Александр Хуг заявляє, що з початку року 68 цивільних осіб загинули та 319 отримали поранення на Донбасі. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Києві.

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"Вбивства невинних людей тривають і по сьогодні. Насправді, СММ фіксує вищі показники жертв серед цивільного населення, ніж за минулий рік. Цьогоріч ми вже підтвердили 387 жертв серед цивільного населення, з яких 68 загиблих та 319 поранених, що на 18% більше за аналогічний період 2016 року", - заявив Хуг.

Як повідомляв УНІАН, впродовж літа 2017 року під час бойових дій на сході України загинули 55 військовослужбовців Збройних сил України, поранень зазнали 269 захисників.

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Теги: #жертви АТО#загинули в АТО#жертви серед мирних мешканців