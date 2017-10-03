Опубліковані фото й імена загиблих у вересні українських військових

Журналісти зібрали дані про бойові втрати української армії на сході за вересень 2017 року. Проте цей перелік неостаточний, передає Цензор.НЕТ.

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1. Олег Миколайович Динька (позивний "Єгер") народився 25.10.1974 року у Дніпрі.

Загинув 6 вересня о 15.10 у селищі Піски Донецької області внаслідок численних осколкових поранень, отриманних під час підриву на розтяжці з гранатою Ф-1 із нульовим запалом.

Похований 8 вересня на Кушугуському кладовищі у Запоріжжі. У нього залишилися мати й дружина.

2. Максим Ігорович Кривиденко народився 30.01.1994 року в селищі Сарата Одеської області.

Загинув 9 вересня близько 22:00 в районі селища Красногорівка Мар'їнського району Донецької області внаслідок осколкових поранень під час мінометного обстрілу 82-мм мінами наших позицій. Було чотири прильоти мін і одна з них забрала життя Максима Ігоровича. Разом із ним отримав поранення його побратим, а рани Максима виявилися надто тяжкими - він помер дорогою до лікарні.

Похований 12 вересня у Сараті. У нього залишились батьки, брат, три сестри (одна є його двійнятком) та кохана дівчина.

3. Костянтин Олександрович Сергієнко народився 09.03.1978 року у місті Шостка Сумської області.

Загинув у ніч з 6 на 7 вересня у Луганській області. За словами Олени Кравченко, керуючої справами виконкому Шосткинської міської ради, у землянку, де він був, прилетів снаряд. Микола Нога (міський голова Шостки) сказав: "Звір війни підступно вночі обстріляв позиції блокпосту. Змішалося все - палаючі бліндажі, крики, постріли снайпера… Життя обірвалось, як тонка ниточка між сьогоденням та вічністю". За даними штабу АТО, 6 вересня втрат немає.

Поховано 9 вересня у Шостці. У нього залишились батьки, брат, дружина та син.

4. Ігор Володимирович Телюк (позивний "Сокіл") народився 30.09.1979 року в селі Клавдієво-Тарасове Бородянського району Київської області. 1990 року переїхав до села Бабинці.

Загинув 7 вересня о 12.30 у промзоні міста Авдіївка Донецької області від кулі снайпера. Хлопці укріплювались та клали колоди, а в цей час пролунало два постріли, один із яких в одну мить залишив матір без сина, зробив вдовою дружину та сиротою доньку.

5. Сергій Валерійович Альмужний (позивний "Матрос") народився 10.01.1987 року в селі Красилівка Ставищенського району Київської області.

Загинув 14 вересня о 20.00 в районі шахти Бутівка (місто Авдіївка Донецької області) від кулі снайпера, що влучила у шию.

Похований 16 вересня у Красилівці. У нього залишились мати, дві сестри, брат, дружина та донька.

6. Роман Сергійович Довгий народився 22.02.1991 року у місті Первомайськ Миколаївської області.

Загинув 23 вересня близько 4.00 в районі села Новоалександрівка Попаснянського району Луганської області внаслідок кульового поранення, отриманого під час бою з ДРГ ворога.

Похований 27 вересня на Кінецьпільському кладовищі Первомайська. У нього залишились бабуся, мати, вітчим, молодший брат та кохана дівчина.

7. Сергій Іванович Гувір народився 24.04.1993 року у селі Крутоярівка Білгород-Дністровського району Одеської області.

Загинув 28 вересня о 17.00 неподалік залізничної станції "Ільєнко" Станично – Луганського району Луганської області, за 800 метрів від кордону з РФ, внаслідок підриву на фугасі з розтяжкою.

Залишились батьки і вагітна дружина.

8. Дмитро Васильович Деде народився 12.03.1984 року у селі Єлізаветівка Тарутинського району Одеської області. Мешкав у селі Підгірне.

Загинув 28 вересня о 17.00 неподалік залізничної станції "Ільєнко" Станично – Луганського району Луганської області, за 800 метрів від кордону з РФ, внаслідок підриву на фугасі з розтяжкою.

Залишились дружина та двоє дітей.