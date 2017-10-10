З Дніпра до Вінниці доправили 9 поранених бійців АТО (відео)

Дев'ятьох поранених на Донбасі бійців АТО переправили з Дніпра до Вінниці. Про це йдеться у сюжеті 5 каналу.

В обласній лікарні імені Мечникова в Дніпрі їхній стан стабілізували, тепер у Вінницькому віськово-медичному центрі на них очікує лікування й реабілітація.

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Військовий Юрій Рудий поблизу Попасної підірвався на ворожій міні, із численними осколковими пораненнями його доправили до лікарні. Крім того, двоє бійців АТО наразі перебувають у реанімації.

Після лікування захисників України відправлять на реабілітацію до санаторію.