На Донеччині заочно судитимуть "заступника міністра доходів і зборів "ДНР"

На Донеччині заочно судитимуть так званого заступника міністра доходів і зборів "ДНР", йому загрожує 15 років ув’язнення. Про це йдеться у повідомленні на сайті Генеральної прокуратури України.

Зокрема повідомляється, що за процесуального керівництва прокуратури Донецької області завершено спеціальне досудове розслідування за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни або скинення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ч.1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України стосовно посадовця так званого "міністерства доходів та зборів терористичної організації "ДНР".

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"Слідством встановлено, що у вересні 2014 року мешканець міста Донецьк, з особистих ідеологічних та корисливих міркувань, вступив до складу терористичної організації "ДНР", де був призначений на так звану посаду "першого заступника міністра доходів та зборів ДНР", - йдеться у повідомленні.

Перебуваючи на зазначеній так званій посаді "першого заступника міністра доходів та зборів ДНР" і нині, обвинувачений "реалізує покладені на так зване міністерство функції щодо обліку платників податків та зборів, адміністрування податків та зборів, митних та інших платежів, контролю своєчасності та повноти їх нарахування та сплати до так званих "республіканських і місцевих бюджетів ДНР", за рахунок яких в свою чергу фінансуються інші організовані групи терористичної організації - "бюджетні установи ДНР".

Оскільки посібник терористів перебуває на тимчасово непідконтрольній території, його судитимуть заочно, зауважили у прокуратурі.

Обвинувальний акт прокуратурою спрямовано до суду. Спільнику терористів загрожує 15 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що ГПУ оголосила підозру поплічниці бойовиків - "міністру фінансів ДНР".