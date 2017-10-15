Російський актор, незламний священик та руфер, який поставив на вуха усю Москву: журналісти показали обличчя війни на Донбасі (відео)

Російський актор Анатолій Пашинін став бійцем АТО, а херсонський священик Ігор Петренко 52 дні провів у полоні бойовиків та повернувся додому. А легендарний волонтер Ілля Лисенко самотужки врятував сотні життів в АТО. У свою чергу, Григорій Мустанг поставив на вуха усю Москву, а згодом пішов проти неї воювати на фронт.

Колишня солістка "Сливки" Алла Мартинюк регулярно їздить на фронт з допомогою. Замість мирного життя ці люди добровільно обрали війну, розповіли журналісти "Українських сенсацій".

Пашинін прямо та послідовно підтримував Україну з часів Майдану, ризикнув своєю акторською кар'єрою й став вигнанцем на російській сцені. Він усім довів, що свобода дорожча за успіх, залишивши РФ.

Коли розпочалася війна на Донбасі, відомий російський актор допомагав українським бійцям грошима, їздив на передову волонтером, щоб розважити солдат. Згодом Пашинін став добровольцем у зоні АТО. Кумир російських глядачів з лейтенанта Дороніна стає військовим з позивним "Дублер".

Старший брат російського артиста Костянтин - офіцер ЗСУ, він воював під Донецьким аеропортом у найтяжчі дні протистояння. Але після такого рішення братам не дають спокійно жити в Росії.

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Акторка, співачка та модель Алла Мартинюк три роки тому стала волонтером. Коли мобілізували її брата, вона почала їздити до зони АТО, залишивши перспективні проекти у Москві.

"Завдяки цьому юнакові у самий розпал війни Москва стала ненадовго українською. Радянську зірку на хмарочосі на Котельницькій набережній пофарбував у такі ненависні Кремлю кольори руфер Григорій "Мустанг", - йдеться у сюжеті. Крім того, він встановив ще й синьо-жовтий стяг. Після цього руфер поїхав до України, де пішов воювати на Донбас у лавах полку "Азов".

Ілля Лисенко у мирному житті був менеджером, а тепер рятує життя у зоні АТО. Сьогодні він керує цілою рятівною службою, на рахунку волонтерської швидкої - понад 9 тисяч виїздів, а це сотні врятованих життів. Вони евакуйовують на середню дистанцію: з лінії фронту до найближчої лікарні.

Захищають Україну на сході й священики. Ігор Петренко - український православник капелан, якого "ДНРівські" бойовики жорстоко побили та взяли у полон, де він провів 52 дні.

"Вони були без розпізнавальних знаків, попросили надати документи... Я вже почав розуміти, що відбувається... Там (у підвалі, куди його кинули, - УНІАН.) сиділи троє представники ЗСУ, один доброволець та до 30 "орків", - розповів капелан.

Як повідомляв УНІАН, російський актор Анатолій Пашинін, який перебрався до України, служить добровольцем української армії на Донбасі.