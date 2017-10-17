Загострення ситуації в АТО: волонтери розповіли про втрати у двох бригадах

13:31, 17 жовтня 2017
Війна
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У цієї війни вже є свої тяжкі і страшні традиції. Одна з них – загострення ситуації на фронті у жовтні, кажуть волонтери.

ЗСУ / Министерство обороны Украины

Війна на сході країни набирає нових обертів, про це повідомляють волонтери фонду «Повернись живим». 

«Гранатомети, крупнокаліберні кулемети, підлі міномети. Важко уявити тони металу, що летить у наш бік. Один військовослужбовець 72-ї бригади отримав кульове поранення і помер дорогою до лікарні.  На інших ділянках фронту ще двоє бійців отримали поранення різної тяжкості», - зазначається на сторінці організації.

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Також за їх інформацією неподалік Невельського один з захисників України з 57-ї бригади підірвався на невідомому пристрої.

«У цієї війни вже є свої тяжкі і страшні традиції. Одна з них – загострення ситуації на фронті у жовтні»,  - констатують волонтери.

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Теги: #АТО на Донбасі#Повернись живим