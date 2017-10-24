Бойовики прикривають свої злочини на Донбасі фейками про ЗСУ

Українська сторона СЦКК повідомляє про продовження провокаційних дій з боку НЗФ ОРДО та безпідставних обвинувачень Збройних Сил України.

Про це йдеться в повідомленні СЦКК на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

Зазначається, що прикладом таких провокацій є інформація, яку 21 жовтня 2017 року поширили деякі ресурси ОРДО: нібито під час обстрілу із мінометів калібру 82 мм з позицій Збройних Сил України в районі населеного пункту Новотроїцьке було обстріляне місто Докучаєвськ (територія ОРДО) і пошкоджені три житлових будинки по вулиці Центральній.

Читайте такожВід імені СБУ з-за кордону розіслали фейкове повідомлення про попередження замаху на Порошенка

За словами очевидців з числа місцевих жителів, мінометний обстріл по житловим будинкам вівся з позицій НЗФ ОРДО, які розташовані в районі гірничого відвалу дробильно-збагачувальної фабрики №1 ПАТ «Докучаєвський флюсодоломітний комбінат». Бойовики НЗФ ОРДО з цих позицій відкривали вогонь і з озброєння БМП.

Крім того, в районі північної частини вищевказаного гірничого відвалу (колишні виноградники) обладнано, як мінімум, три замасковані позиції НЗФ ОРДО.

«Українська сторона СЦКК зазначає, що такі звинувачення ЗМІ ОРДО безпідставні, і, зрозуміло, що НЗФ ОРДО продовжує кампанію зі штампування фейкових повідомлень, намагаючись приховати власні злочини. Такі заяви ОРДО черговий раз свідчать про їх цілеспрямовані дії щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та звинувачень підрозділів АТО у порушенні гуманітарного права та досягнутих в Мінську домовленостей», – зазначили в СЦКК.