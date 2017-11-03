На територію "ЛНР" прибули представники спецслужб РФ для проведення "кадрових чисток" - Тимчук

На підконтрольну самопроголошеній «ЛНР» територію прибула група з 20 представників спецслужб Росії, в основному кадрових офіцерів ФСБ, для проведення так званих «кадрових чисток».

Про це повідомив народний депутат України, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук у Facebook.

«Згідно з інформацією, яка поширюється серед співробітників «силових органів ЛНР» середньої ланки, завданням групи є проведення «кадрових чисток» в адміністративних структурах «ЛНР», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляло про збільшення кількості злочинів, скоєних російськими військовослужбовцями на території Луганської та Донецької областей . Зокрема, йшлося про розкрадання військового майна, придбання спиртних напоїв і наркотичних речовин.

Так, 27 жовтня в одній із військових частин 1-го армійського корпусу було виявлено велику нестачу паливно-мастильних матеріалів. Обсяги вкраденого бензину та дизельного пального становили від 3 тонн і більше.