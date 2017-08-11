Спостерігачі ОБСЄ полагодили відеокамеру на ДФС та розповіли, як її обстріляли

СММ ОБСЄ відновила роботу камери спостереження на Донецькій фільтрувальній станції після того, як вона була виведена з ладу кулями зі стрілецької зброї. Про це йдеться у повідомленні, передає Українська правда.

"Спостерігачі демонтували тепловізійну камеру, а також замінили захисний рукав кабелю камери відеоспостереження. Станом на 14:00, 9 серпня, роботу камери відеоспостереження відновлено", - сказано в повідомленні.

Також у місії повідомили подробиці щодо пошкодження тепловізійної камери і камери відеоспостереження, які були встановленні на одній з будівель ДФС.

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"8 серпня, о 20:20, СММ втратила сигнал із камер (одна тепловізійна й одна камера відеоспостереження), нещодавно встановлених на даху адміністративної будівлі на території Донецької фільтрувальної станції.

"9 серпня під час огляду камер на ДФС команда Місії виявила на тепловізійній камері пошкодження, спричинені вогнем зі стрілецької зброї. Члени патруля СММ зафіксували 10 місць влучення куль (п’ять калібру 7,62 мм, дві калібру 5,45 мм і ще три калібру 7,62 мм або 5,45 мм) на тепловізійній камері, а також 4 місця влучення куль (калібру 7,62 мм або 5,45 мм) на опорі камери", - сказано у звіті.

Камера відеоспостереження та передавач сигналу не були пошкоджені, утім камера не працювала. Спостерігачі помітили 2 місця влучення куль (калібру 7,62 мм або 5,45 мм) на захисному рукаві кабелю камери відеоспостереження.

За оцінками спостерігачів, "усі кулі були випущені з відстані 600–800 м із південно-південно-західного напрямку і з висоти 10–12 м над землею, що відповідає висоті, на якій встановлено камери".

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня камеру знищили уже через день після того, як вона була встановлена.

«Перед тим, як камеру було знищено, вона зафіксувала вогонь зі стрілецької зброї. Правда надто незручна для сторін», - зауважив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

Упродовж останніх місяців внаслідок обстрілів пошкоджується ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду споживачам по обидва боки лінії розмежування. Сторони конфлікту на Донбасі звинувачують одна одну у спричиненні цих обстрілів.

У квітні у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ щодо України повідомляли,що Донецька фільтрувальна станція від початку 2017 року потрапляла під обстріли понад 200 разів, станція не працювала сукупно 38 днів.