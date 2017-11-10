"Стилізована пропозиція Путіна": український безпілотник зняв "послання" бойовиків "ЛНР" (фото)

Український безпілотник виявив напис на позиціях бойовиків у селищі Жолобок. Журналіст Андрій Цаплієнко на своїй сторінці у Facebook назвав це "особливим випадком народної "ЛНРівської" дипломатії".

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За його словами, перші три слова свідчать про те, що терористам набридло воювати. Четверте слово, продовжив Цаплієнко розшифровувати "послання", демонструє, що Росія все ще за бойовиками.

"І, нарешті, п'яте слово, останнє в меседжі, геть нецензурне, демонструє, хто ж насправді домінує в цій війні", - додав журналіст.

Цаплієнко вважає, що це - "стилізована пропозиція Путіна", який хоче, напевно, піти з Донбасу, не втративши обличчя.

Раніше Цаплієнко розповідав, як на Донбасі під час спроби прориву ДРГ противника загинули військові.