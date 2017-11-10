За добу бойовики 16 разів обстріляли позиції сил АТО, один військовий поранений - штаб

Від початку доби, 10 листопада, російсько-окупаційні бандформування 16 разів обстрілювали позиції сил АТО на Донбасі.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

Так, на Луганському напрямку бойовики чотири рази били по наших опорних пунктах на підступах до Кримського та Луганського зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів.

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Таку ж зброю найманці застосовували у районі Гнутового та Водяного, що на Маріупольському напрямку.

Також, неподалік Донецька окупанти випустили понад 50 мін 82-го калібру та більше 20 мін 120-го по оборонцях Авдіївки та Пісків. Унаслідок одного з цих обстрілів був поранений військовослужбовець сил АТО.

Крім того, біля Пісків ворог застосовував озброєння БПМ, зенітну установку. Також противник зробив більше 10 пострілів з танку по околицях Пісків.

Майже на кожен обстріл наші бійці жорстко відповідали вогнем із піхотного озброєння.