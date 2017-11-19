"Прийшов час змінити своє ставлення": делегація військових США оцінили ситуацію на Світлодарській дузі

Надання зброї Сполученими Штатами Америки Україні може докорінно змінити хід конфлікту на Донбасі.

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Як повідомляється у сюжеті ТСН.Тиждень, військова підтримка України стає частиною програми національної оборони США. Цього тижня Конгресу США схвалив проект бюджету на потреби національної оборони в 2018 році, що передбачає виділення 350 млн доларів для надання допомоги Україні в галузі безпеки. Українські дипломати зазначили, що проект закону також дає дозвіл на надання летальних озброєнь оборонного характеру.

Уперше на законодавчому рівні пропонується надати Україні радіолокаційні засоби протиповітряної оборони і спостереження за надводною обстановкою, військово-морські протимінні кошти, кораблі прибережної дії і берегової охорони. Щоб документ набув чинності, його ще повинен схвалити Сенат. Далі документ передадуть на підпис Дональду Трампу.

Тим часом, делегація американських військових на чолі з військовим дипломатом Томасом Воффордом декілька дні провели прямо на передових позиціях українських військових. Візит не афішували.

Американська делегація вперше побачила українcько-російську війну так близько. Світлодарська дуга сьогодні - найгарячіше місце фронту. Щоправда, справжній пекельний вогонь бойовики відкрили вже після від’їзду заокеанських гостей.

Разом із Томасом Воффордом були іще двоє американців із великими зірками на погонах. До найближчого бліндажу з російськими найманцями було 150 метрів. Справжні американські полковники бачили бойовиків неозброєним оком, але саме про зброю говорили з українцями. Їхня доповідь може зіграти ключову роль в ухваленні рішення Сполучених Штатів про надання Україні летальної зброї. Схоже, американське керівництво змінює пасивне ставлення до війни на Донбасі.

«Змушений визнати, більшості американців було байдуже те, що коїться в Україні. Але настав час змінити своє ставлення», - Алекс Андеграунд, боєць ЗСУ, громадянин США.

Про що американські полковники говорили з українськими військовими на нульовому рубежі - достеменно невідомо. Командир, який провів для американців ризиковану екскурсію передовою вважає, що американські військові рішуче налаштовані підтримати Україну зброєю. Утім, остаточне рішення ухвалюватиме Трамп.

На столі в президента США лежить план військової допомоги Україні, у якому є протитанкові ракети. Диво-зброя, яка би могла на початку війни зупинити російські танки.

Анатолій Адамовський, боєць 25-го батальйону, один із тих, хто рівно рік тому розпочинав «повзучий наступ» на Світлодарській дузі і відбив у ворога стратегічні позиції розповів, що настала черга миротворців повертати мир на Донбас. Він сумнівається, що іноземний контингент швидко з’явиться на цих пагорбах, адже лідери бойовиків підуть на будь-який злочин, аби не пустити сюди «блакитні шоломи. Адамовський: «Вони розуміють, якщо зайдуть туди миротворці, їм або в тюрму, або в Росію доведеться тікати».

Утім, інтернаціональний контингент уже є на Донбасі. На Світлодарську дугу 25-ий батальйон повернувся як міжнародний підрозділ. Крім громадян Грузії, тут воюють і колишні військові країн НАТО, яким набридло чекати, допоки їхні лідери виконають забуту обіцянку захистити Україну.

Ітан Тіллинг, боєць ЗСУ, громадянин Австралії: «Агресор атакував суверенну державу. Не розумію, чому НАТО та ООН нічого не роблять. Не бачу причин, чого б не відправити сюди наші війська. Ми ж відправляємо контингенти значно далі, ніж до України».

Міхаель Фридрих, боєць ЗСУ, громадянин Німеччини: «Німецькі політики здебільшого ігнорують ситуацію в Україні. Не варто розраховувати на серйозну допомогу з боку Німеччини. Це ваша проблема».

Попри холодну погоду, візит американців на передову пожвавив настрій українських бійців.