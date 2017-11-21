За час війни на Донбасі загинуло 469 українських десантників - Порошенко

За час боїв на Донбасі загинули 469 українських десантників. Про це заявив пезидент Петро Порошенко.

Читайте також"Берети кольору крові": Україна вперше відзначає День десантника 21 листопада (відео)Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час урочистостей з нагоди Дня десантника на Михайлівській площі у Києві.

«За мужність і героїзм, виявлені в боях з російськими окупантами, 2557 воїнів-десантників удостоєні державних нагород. 12 з них відзначені зіркою Героя України. 469 десантників не повернулися з бойових завдань, загинули в запеклих боях з російськими окупантами», - заявив він.