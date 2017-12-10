Від початку доби бойовики 8 разів обстріляли позиції сил АТО

Бойовики російсько-окупаційних бандформувань продовжували вести вогонь по позиціях сил АТО, застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Як повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook, загалом, від опівночі, бойовики провели 8 прицільних обстрілів позицій ЗСУ.

Згідно з інформацією штабу, епіцентром напруженості став Донецький напрямок.

"Найбільша інтенсивність ворожих провокацій спостерігалася у районі Авдіївки. Тут противник обстрілював українських воїнів з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї впродовж чотирьох годин. Крім того, під вогонь з мінометів і піхотного озброєння потрапили позиції Збройних Сил України довкола Пісків, а з гранатометів загарбники стріляли поблизу шахти Бутівка", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, на Приазов’ї бойовики зранку випустили десять мін 82-го калібру по оборонцях Чермалика, а по обіді, зі 120-мм мінометів та легкого піхотного озброєння вели вогонь по захисниках Гнутового. З гранатометів ворог обстрілював наша опорні пункти біля Широкиного, а зі стрілецької зброї – оборонні укріплення неподалік Старогнатівки та Мар’їнки.

У той же час, на Луганському напрямку протягом дня не зафіксовано жодного випадку порушення режиму припинення вогню.

"Майже у кожному випадку наші воїни давали агресору адекватну відповідь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідимили у прес-центрі.

Раніше повідомлялося, що вчора бойовики обстрілювали ЗСУ на всіх напрямках.