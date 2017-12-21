Москва сигналізує: що стоїть за відкликанням російських військових із СЦКК

Ефективного механізму вирішення проблеми війни на Донбасі сьогодні не існує — про це раніше заявляв російський президент Володимир Путін. А відкликання Росією її офіцерів зі Спільного центру контролю та координації з питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) тільки підтверджує цю ідею, висловлену російським лідером, і демонструє позицію Росії.

Також відкликання Росією її військовослужбовців із СЦКК є кроком, який цілком може означати, що невдовзі може розпочатися ескалація напруженості на Донбасі. І при цьому Москва прагне звинуватити у посиленні інтенсивності бойових дій Україну, повністю переклавши на неї відповідальність — мовляв, саме українська сторона сприяє ескалації напруженості.

Також відкликання Росією її військовослужбовців із СЦКК є кроком, який цілком може означати, що невдовзі може розпочатися ескалація напруженості на Донбасі

Але все це — лише елементи пропаганди. Хоча насправді зрозуміло, що Центр просто виконав свої функції і вичерпав себе. Але цей момент буде активно використовуватися Москвою в інформаційній війні проти України.

Проте можна очікувати, що трохи пізніше з’явиться і буде відпрацьований новий механізм, який, наприклад, передбачатиме введення на Донбас миротворчого контингенту, але у такому вигляді, як говорив Путін. В ООН розглядатиметься одна з моделей, яку пропонуватиме Путін як альтернативу активній участі в процесах врегулювання ситуації на Донбасі в межах СЦКК.

Таким чином, перед президентськими виборами в Російській Федерації Путін прагне продемонструвати, з одного боку, свою принципово жорстку позицію щодо виконання російськими військовими місії в межах цього Центру, а з іншого — наявність у нього нових ініціатив щодо врегулювання ситуації на сході України, зокрема, що передбачають розміщення миротворчих контингентів. Але, підкреслюю, миротворчих контингентів ООН за участі російських представників — за формулою Росії. І без повернення Україні контролю над російсько-українським кордоном.

Але загалом вся ця історія свідчить про те, що Україні варто готуватися до загострення ситуації на Донбасі

Отже, згодом будуть створюватися і працювати альтернативи СЦКК, але іншого рівня. Сьогодні ж Росія лише здійснила тактичний крок, відкликавши своїх представників із Центру, показавши, що, на її думку, цей механізм є недоцільним і неефективним.

Але загалом вся ця історія свідчить про те, що Україні варто готуватися до загострення ситуації на Донбасі. Ескалація тепер цілком можлива, особливо перед новим роком. При цьому може відбутися навіть розширення зони бойових дій.

Микола Маломуж, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України