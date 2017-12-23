Загострення в АТО: 22 ворожих обстріли, один військовий загинув, ще двох поранено

Російсько-окупаційні війська продовжували грубо порушувати режим припинення вогню та здійснювали прицільні обстріли по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи заборонені міномети та артилерію. Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 22 рази порушили режим тиші. Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

Унаслідок ворожих обстрілів поранено одного військовослужбовця, ще один отримав бойову травму і, нажаль, Україна втратила одного захисника.

"На Луганському напрямку, в другій половині доби, ворог зі 122-мм артилерійської системи вів вогонь по наших позиціях на підступах до Старого Айдару. Міномети 120-го калібру противник застосував по оборонцях Троїцького, Травневого і Луганського. Захисників Новоолександрівки і Зайцевого російські найманці обстрілювали із БМП, гранатометів і кулеметів", - йдеться у повідомленні.

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На Донецькому напрямку під мінометний вогонь окупантів потрапили опорні пункти сил АТО в районі Авдіївки, Пищевика і Павлополя.

Раніше повідомлялося, що штаб АТО попередив про можливі провокації на Донбасі під час "святкового" перемир’я.