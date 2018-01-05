Волонтер розповів про головні проблеми української армії

Головною проблемою української армії є відсутність нової високоточної зброї, колісної техніки в достатній кількості, необхідного рівня індивідуальної підготовки солдатів.

Про це волонтер, засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега заявив на чаті в "Главреді" і додав, що також існує глобальна проблема з некреативністю Міноборони в питаннях реклами і роботи з інформаційним полем, яка, зокрема, призводить до поганого рівня мобілізації.

"Причому як мобілізації на контрактну службу, так і мобілізації суспільства навколо теми війни. Ці проблеми я вважаю головними", — зазначив він.

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У той же час Дейнега вважає, що в Україні від війни більше втомилися ті, хто її бачить тільки по телевізору.

"На жаль, це навіть не втома — це просто байдужість. війна перестала бути цікавою людям. Вони до неї звикли і дивляться зведення штабу АТО як ніби це прогноз погоди", — підкреслив волонтер.

На його думку, для зміни такої ситуації необхідна правильна робота з інформаційним полем. зокрема, через соціальну рекламу.

"У наступному році ми спробуємо це змінити. Принаймні, наскільки це зможе робити волонтерська організація. Тому не забудьте поставити це питання відразу ж рівно через рік", — додав Дейнега.

Раніше Дейнега заявив, що війна – це спосіб для багатьох людей заробити. Через це, багато людей боятися завершення війни в Україні, «як страшного сну».