На Донбасі диверсанти бойовиків підірвались на власних мінах - Міноборони

На Донбасі диверсійно-розвідувальні групи бойовиків під час ведення розвідки позицій сил Збройних сил України підірвались на власних мінно-вибухових загородженнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони.

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«Протягом 13-14 січня під час спроб перейти ділянки власних мінно-вибухових загороджень на Маріупольському і Бахмутському напрямках підірвались диверсійно-розвідувальні групи противника. Декілька диверсантів загинули, один офіцер є важко поранений», - сказав Гуцуляк.

За його словами, командування бойовиків розпочало розслідування з метою визначення винних у хаотичному встановленні мінно-вибухових загороджень перед власними позиціями, що призвели до втрат.