Доба в АТО: бойовики здійснили 4 обстріли, нахабно порушуючи Мінські домовленості

Унаслідок ворожих обстрілів ніхто із українських військовослужбовців не постраждав.

Протягом минулої доби у районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних військ. Зокрема окупанти продовжували застосовувати по позиціях захисників України важкі міномети, нахабно порушуючи Мінські домовленості.

Зафіксовано 4 обстріли позицій Збройних Сил України з боку агресора, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Читайте такожЗСУ не порушили Мінські угоди, взявши під контроль Новоолександрівку в "сірій зоні" – штаб АТО (відео)

"На Луганському напрямку ворог активізувався в районі Світлодарської дуги. У вечірній час противник понад дві години вів вогонь по позиціях наших оборонців поблизу Луганського зі 120-мм і 82-мм мінометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів. Із таких же видів озброєння вдень та увечері бойовики обстрілювали опорні пункти сил АТО неподалік Троїцького. Загалом по наших оборонних укріпленнях незаконними збройними формуваннями було випущено понад півсотні мін різних калібрів", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок ворожих обстрілів ніхто із українських військовослужбовців не постраждав.