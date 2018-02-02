Повернення з "сірої зони": у звільненій Новоолександрівки залишилося 17 жителів

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Готуються документи про виключення селища Новоолександрівка з переліку населених пунктів, що входять до «сірої зони».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської облдержадміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз.

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Він нагадав, що Новоолександрівка перебувала в "сірій зоні" з 2014 року.

«Чотири роки жителі були позбавлені елементарних благ цивілізації – світла, газу та води. Майже 90 зі 100 подвір'їв пошкоджені або знищені вщент. У селі залишилось 17 жителів, переважно це літні люди. Тож, в першу чергу, ми маємо забезпечити енергопостачання та медичне обслуговування селян», - повідомив Гарбуз.

Він додав, що тим, хто потребує невідкладної медичної допомоги, її нададуть у Попаснянській районній лікарні.

«Також доручив підготувати пакет документів щодо виключення селища Новоолександрівка з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, аби жителі Новоолександрівки мали змогу отримувати соціальні виплати у повному обсязі», - написав Гарбуз.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня речник штабу АТО Василь Лабай заявив, що військові Збройних сил України, кілька днів тому взявши під контроль Новоолександрівку, не порушили Мінські домовленості.

«Ми укріпляємо або переоблаштовуємо наші оборонні позиції, на деяких ділянках окремі підрозділи можуть покращувати тактичне положення, але про порушення Мінських домовленостей мови не може бути», - заявив речник штабу АТО.

За його словами, населений пункт Новоолександрівка, згідно з Мінськими угодами, і так належав до підконтрольної Україні території.