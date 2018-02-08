З'явилися подробиці вибуху у Красногорівці: трирічну дівчинку лікарі оперували до ночі (відео)

09:17, 08 лютого 2018
Війна
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Трирічну Софійку, яка постраждала внаслідок вибуху у прифронтовій Красногорівці, рятують в Дніпрі. Лікарі вже зробили операцію, яка тривала до пізньої ночі. 

Дівчинка втратила палець та отримала серйозні поранення внутрішніх органів, йдеться в сюжеті ТСН.

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Усе сталося, коли троє дітей знайшли на вулиці залізяччя та почали розбирати його вдома. Зрештою стався вибух. 9-тирічного хлопчика, що втратив кілька пальців та отримав травми внутрішніх органів, прооперували на Донеччині, його 14-річна сестричка отримала легкі поранення - у момент вибуху вона сиділа спиною до малечі. 

Нагадаємо, у Красногорівці троє дітей отримали поранення внаслідок вибуху невідомого предмету. Під час вибуху батьки малечі перебували в сусідній кімнаті, де вживали алкогольні напої.

Поліція порушила кримінальне провадження за фактом травмування дітей. 

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Теги: #вибух у Красногорівці#вибух діти#операція дівчинці