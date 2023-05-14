Напередодні 9 травня прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв про те, що РФ нікого не запрошувала.

Президенти, які прибули до Росії 9 травня були надіслані Пекіном в якості переговірників і на збори у них була лише доба.

Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зазначивши при цьому, що президент Киргизстану Садір Жапаров, який анонсувався, не від хорошого життя збирався їхати в Кремль.

"Йому потрібно народ свій годувати. А годуються киргизи з того, що заробляють гроші в Росії. 40% ВВП – це пересилання грошей з РФ. А ось інші ... я не беру в рахунок Олександра Лукашенка - йому подзвонили, і він приїхав; а Нікол Пашинян взагалі не президент і він не в рахунок в будь-якому випадку", - зазначив експерт.

При цьому політтехнолог нагадав, що напередодні 9 травня прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв про те, що РФ нікого не запрошувала.

"Раптом 8 травня одночасно чотири президенти Центральної Азії погодилися приїхати. Це при тому, що за тиждень до Пєсков говорив, що нікого не запрошували. Тобто їх прямо напередодні обдзвонили, і вони всі вирішили приїхати. І це дуже різні люди, з дуже різними відносинами з РФ. У президента Казахстану Токаєва ми знаємо які відносини, Узбекистан - регіональна наддержава, у якої зараз армія, думаю, сильніша, ніж у Росії. Туркменістан взагалі весь час перебуває в ізоляції і намагається в таких речах не брати участь. До речі, Туркменістан єдина в світі країна, офіційно визнана ООН нейтральною, тому йому пертися на такий захід дивно", - зазначив політтехнолог.

"І всіх цих різних людей змогли за один день умовити. Я чесно не зрозумів, як. Але так, версія про Китай - надійна. Про те, що Путін попросив Китай, а той вже звернувся до цих президентів, - заявив Шейтельман.

Парад в РФ

9 травня в Росії пройшли паради "побєдобєсія". Однак у багатьох містах скасували авіапаради, над Москвою так і не пролетів літак "судного дня", яким Путін нібито міг натякнути світу на ядерну війну. Паради авіації скасували в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Самарі та Мурманську.

На парад з нагоди 9 травня в РФ прибули сім іноземних лідерів: президенти Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, самопроголошеного лідера Білорусі та прем'єр-міністра Вірменії.

У мережі вже висміяли цей "парад".

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