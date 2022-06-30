43 військовослужбовці полку "Азов" повернулися додому після російського полону.

Тетяна Харько, сестра полоненого "азовця" - командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія "Волини" Волинського, розповіла про стан захисників України, які 29 червня повернулися додому. 99% військових, котрих вдалося звільнити з полону, втратили кінцівки.

Про це вона розповіла у коментарі "Суспільному".

За словами представниці Асоціації родин захисників "Азовсталі", звільнені військові перебувають у жахливому стані. Проте вони щасливі, що їм вдалося повернутися з російського полону додому.

Деякі "азовці", зазначила сестра Волинського, не чують або не бачать. Усім звільненим з полону захисникам потрібна медична допомога.

"Майже всі, 99% без рук, без ніг. Хтось не чує, хтось не бачить, але очі щасливі. Деякі хлопці говорять зі сльозами на очах, деякі говорити не можуть. Зараз, я думаю, вони в дорозі. Хлопці з цього обміну потребують невідкладної медичної допомоги, огляду", - розповіла сестра захисника "Азовсталі".

Самого Волинського з полону не повернули. Його сестра розповіла, що родина захисника не має з ним ніякого зв'язку. Після того, як "Волина" потрапив у російський полон, інформації про нього немає.

Проте сестра захисника наголосила, що вона та інші родичі "азовців" радіє звільненню хоча б деяких захисників, адже усі вони - герої.

"Ми всі їх дуже чекаємо і будемо робити максимально багато, аби всі повернулися додому", - додала Харько.

Обмін полоненими: Україні вдалося визволити з полону деяких "азовців"

29 червня відбувся найбільший обмін полоненими з РФ. 144 захисники, в тому числі "азовці", повернулись додому.

"Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених – 95 оборонців "Азовсталі". Серед них – 43 військовослужбовці полку "Азов"", - повідомили в ГУР.

В ЗСУ прокоментували звільнення з полону окупантів захисників "Азовсталі" та розповіли, чому важливо зберігати інформаційну тишу з цього приводу.