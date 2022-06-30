Тетяна Харько, сестра полоненого "азовця" - командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія "Волини" Волинського, розповіла про стан захисників України, які 29 червня повернулися додому. 99% військових, котрих вдалося звільнити з полону, втратили кінцівки.
Про це вона розповіла у коментарі "Суспільному".
За словами представниці Асоціації родин захисників "Азовсталі", звільнені військові перебувають у жахливому стані. Проте вони щасливі, що їм вдалося повернутися з російського полону додому.
Деякі "азовці", зазначила сестра Волинського, не чують або не бачать. Усім звільненим з полону захисникам потрібна медична допомога.
"Майже всі, 99% без рук, без ніг. Хтось не чує, хтось не бачить, але очі щасливі. Деякі хлопці говорять зі сльозами на очах, деякі говорити не можуть. Зараз, я думаю, вони в дорозі. Хлопці з цього обміну потребують невідкладної медичної допомоги, огляду", - розповіла сестра захисника "Азовсталі".
Самого Волинського з полону не повернули. Його сестра розповіла, що родина захисника не має з ним ніякого зв'язку. Після того, як "Волина" потрапив у російський полон, інформації про нього немає.
Проте сестра захисника наголосила, що вона та інші родичі "азовців" радіє звільненню хоча б деяких захисників, адже усі вони - герої.
"Ми всі їх дуже чекаємо і будемо робити максимально багато, аби всі повернулися додому", - додала Харько.
Обмін полоненими: Україні вдалося визволити з полону деяких "азовців"
29 червня відбувся найбільший обмін полоненими з РФ. 144 захисники, в тому числі "азовці", повернулись додому.
"Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених – 95 оборонців "Азовсталі". Серед них – 43 військовослужбовці полку "Азов"", - повідомили в ГУР.
В ЗСУ прокоментували звільнення з полону окупантів захисників "Азовсталі" та розповіли, чому важливо зберігати інформаційну тишу з цього приводу.