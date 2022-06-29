У ЗСУ також пояснили, чому важлива інформаційна тиша з приводу обміну полоненими.

Робота по визволенню українських військових йде щоденно, але це дуже важкий процес.

Про це йдеться у повідомленні ЗСУ.

"Ви самі розумієте - доводиться домовлятися з тими, з ким домовитися практично нереально", - зазначається в повідомленні.

У ЗСУ також пояснили, чому важлива інформаційна тиша з цього приводу.

"Перемовини з Росією — це один із найскладніших процесів. Як ви думаєте, чи задоволений простий "народ" расєї обміном азовців? - ні. Кремль піддається критиці за це (хоч його це мало турбує, АЛЕ ж піддається). І тому, може відмовлятися, ставити нереальні умови для обміну", - пояснили в ЗСУ.

Там зазначили, що поверненням українських героїв займаються особисто співробітники Головного управління розвідки, і вони свою справу знають. "Тому інформаційної тиші щодо наступних обмінів потрібно дотримуватися. А поки, зустрічаємо вдома 144 наших героя", - зазначили в ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з полону окупантів визволили 144 українських військових. Це наймасштабніший обмін з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зі 144 звільнених – 95 оборонців з "Азовсталі", серед них – 43 військовослужбовці полку "Азов".

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