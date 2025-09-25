За словами військових, тунелі із сіток будуть дієвими, якщо доповнювати їх РЕБом та іншими заходами.

Коридори із сіток, які встановлюють у прифронтових населених пунктах та на автодорогах, на 100% не можуть захистити від ворожих FPV-дронів. Про це Радіо Свобода заявив офіцер полку безпілотних систем Kraken, колишній депутат Верховної Ради Єгор Фірсов.

На його думку, сітки є важливим елементом захисту, проте загородження не може на 100% бути ефективним.

"Антидронові сітки не є панацеєю, тобто на 100% вони не захистять від FPV-дрона, але я б сказав, що відсотків 20-30 – це важливо. По-перше, треба перекривати різного роду маршрути логістичні. По-друге, накривати важливі об'єкти, куди цей FPV-дрон може уразити. Також закривати позиції піхоти і все решта", – зазначив військовий.

За словами Фірсова, тунелі із сіток будуть дієвими, якщо доповнювати їх РЕБом та іншими заходами.

"Тобто відсотків 50 я віддав би РЕБу, відсотків 20-30 – сіткам і відсотків 20 – інші заходи. Перше – це дрони, які збивають ворожі дрони. Це досить розповсюджена історія. Далі – мобільні вогневі групи, які збивають дрони рушницями. Це такий старий метод, але плюс-мінус він досить дієвий. Це спектр аналізаторів - тобто прилади, через які можна побачити, що поряд летить ворожий дрон. Єдине, що вони, звичайно, не працюють на оптоволокно. Оптоволокно ніхто не побачить. Але і оптоволокно не пролетить 40-50 кілометрів. Тому тільки комплекс заходів є дієвим – це РЕБ, сітки та інші заходи", – пояснив офіцер.

Як зазначив співзасновник компанії-виробника дронів Рудольф Акопян, тунелі можуть захистити дороги в містах, але не самі міста. Для захисту населених пунктів потрібно шукати інші засоби.

"Звісно, так, що міста великі не захистять, це якісь логістичні маршрути в містах можна захистити, якими переміщується військова техніка, або якесь скупчення військових, або ще щось, блокпости. Але місто ніяк не захистиш. Можна лише частково – якийсь там магазин або ще щось, але я не бачу в цьому жодного сенсу", – сказав він.

Наразі гостра необхідність у антидронових сітках є у прифронтових областях, зокрема, на Херсонщині та Запоріжжі, для того, щоб захистити логістичні шляхи.

Як повідомив заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, в області роботи зі встановлення сіток тривають вже близько року. Спочатку ними закривали критичну інфраструктуру, потім – під'їзди до лікарень та лікарні, а зараз у пріоритеті – дороги. Так, за його словами, антидроновий захист встановлюють на дорозі Миколаїв-Херсон, одна із смуг якої вже повністю готова і незабаром по ній буде відкритий рух.

Будівництво антидронових тунелів над основними магістралями проводиться і в Запорізькій області. За даними начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, на першому етапі влада з однією з бригад звела сітки на 6,4 км. Посадовець стверджує, що у наразі прифронтових громадах будуються десятки кілометрів таких тунелів.

Застосування антидронових сіток від ворожих FPV

Російська армія у прифронтових громадах постійно атакує дронами шляхи, якими переміщаються військові та цивільні. Це робиться з метою завдати ударів по логістиці ЗСУ, а за цивільними громадянами ворог часто полює заради того, щоб вбити їх, або покалічити.

Для захисту автодоріг влада та військові почали накривати їх антидроновими сітками, створивши своєрідні тунелі. Переважно сітки натягують на стовпи, вкопані обабіч доріг.

