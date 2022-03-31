Але переговори - це абсолютно окремий і дуже важливий трек, сказав він.

Радник глави ОП Олексій Арестович не виключає другий раунд переговорів із РФ через кілька років після підписання мирної угоди. До цього часу влада має підготувати ЗСУ та громадянське суспільство.

Про це він розповів в ефірі українського телебачення.

Арестович звернув увагу на пом'якшення нинішньої позиції Кремля щодо України. Вимоги до Києва у Москви "сильно скромнішають". І далі, вважає він, буде більше, тому що ситуація вирішуватиметься на полі бою.

"Але переговори - це абсолютно окремий і дуже важливий трек, який готує мирну угоду. І, як ми розуміємо, ця угода визначить, спираючись на заслуги ЗСУ, подальший мир і подальшу підготовку до цілком можливого другого раунду через кілька років, до якого ми повинні провести дуже ефективну підготовку ЗСУ і всю країну до можливого повтору ситуації", - сказав Арестович.

"За результатами проміжного етапу в Стамбулі, ми – Україна – поліпшили свої позиції по всіх переговорних лініях. Найпростіший приклад: ми були вчора нейтральною державою без гарантій, а після цього проміжного етапу ми – нейтральна держава, але вже з гарантіями", - додав він.

Арестович зазначив, що в російських соцмережах росіяни дуже незадоволені переговорною позицією Москви: "Переговорна група робить свою дуже нелегку роботу, але дуже добре. Досить подивитися на реакцію в російських пабліках, де "зрада" така, що в Україні ніколи не такої не було".

Як повідомляв УНІАН, наступний раунд переговорів між українською та російською делегаціями щодо припинення війни в Україні відбудеться 1 квітня у форматі відеоконференції.

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