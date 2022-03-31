Є дані про надходження нових військ з боку Сумської області.

Радник глави ОП Олексій Арестович констатував, що росіяни частково виводять угруповання з боку Броварів, але частина ще перебуває там і утримує захоплені рубежі.

Про це Арестович розповів в ефірі українського телебачення.

"Що стосується угруповання, яке було на північно-західному напрямку, там, де Буча, Гостомель і т.д., то там набагато менше ознак відходу. Швидше там ознаки того, що вони міцно стають в оборону і здаватися поки не збираються. Там чекають бої, але наскільки вони будуть жорстокими, це велике питання. Ще один важливий момент - хто буде ініціатором цих боїв?" - сказав Арестович.

Українська влада бачить відхід військ РФ від Києва і через Чернігівську область. Але в той же час, повідомив Арестович, є дані про надходження нових військ РФ з боку Сумської області: "Характер дій цього угруповання не до кінця зрозумілий. Частково йде не відхід, а ротація підрозділів".

Арестович додав, що метою "відведених" військ РФ є східний регіон України.

"Якщо вони хочуть якихось успіхів на сході, вони повинні зняти звідкись війська. Нізвідки, крім півночі, знімати не можна. Північ - це Київ до Харкова. І перекинути туди. Але вони не можуть перекинути все і залишити тут повністю Київську і Чернігівську область, тому що тоді ми почнемо перекидати війська на схід. Їм треба підтримувати частину сил, щоб утримувати наші війська в районі оборони Києва", - поділився радник глави ОП.

Раніше голова Київської ОВА Олександр Павлюк підтвердив, що під Києвом знаходиться велике скупчення російської техніки, але, за його словами, у деяких підрозділах залишилося до 30% особового складу.

Величезні колони йдуть у бік Росії.

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