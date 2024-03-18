За два тижні лише дронами знищено техніки, якої вистачить на повноцінну танкову бригаду.

Завдяки ударним підрозділам, що забезпечуються в межах проекту "Армія дронів", за два тижні (4-18 березня) уражено 88 російських танків, 174 бойові броньовані машини, 180 вантажівок та 183 російських окупантів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Російської техніки стає менше. Результати роботи ударних підрозділів БпЛА за два тижні. Українські безпілотники на фронті успішно продовжували роззброювати російську армію", - заявив він.

За словами Федорова, за цей час вдалося знищити 88 танків, 174 бойові броньовані машини, 180 вантажівок та 133 гармати.

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Крім того, за інформацією віце-прем'єра, за два тижні Силами оборони знищено 42 САУ, 133 гармати, 33 одиниці радіотехнічного обладнання, 382 опорні пункти, 18 РСЗВ ворога, а також 183 російських окупантів.

"Дронів і технологій на фронті буде більше. Окупантів та їхньої техніки, відповідно, менше", - додав Федоров.

Українська "Армія дронів"

"Армія дронів" - проект, який започаткували влітку 2022 року для безперебійної закупівлі безпілотних літальних апаратів для потреб Сил оборони України, їхього ремонту, а також навчання та тренування пілотів-операторів.

6 лютого президент України Володимир Зеленський доручив створити у ЗСУ окремий рід сил для безпілотників. За його словами, документ розпочинає створення у наших Силах оборони окремого роду сил – Сил безпілотних систем.

Створення Сил безпілотних систем, як самостійного роду військ у складі Збройних сил України, відкриє можливості для повноцінного масштабування виробництва дронів та спрямування їх у війська.

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