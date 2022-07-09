Під вогонь українських захисників потрапило півтора десятка танків і БМП.

Артилеристи 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила розбили колону техніки російських окупантів у Луганській області. До неї входило півтора десятка ворожих танків і БМП.

Про знищення сил противника розповіли в прес-центрі 24-ї бригади на офіційній сторінці на Facebook.

"Артилеристи Королівської бригади розбивають колону російських окупантів. На відео — півтора десятка російських танків і БМП в Луганській області, яких накриває наша арта. Цю колону спочатку зупинили, а потім знищили", — повідомили в 24-й бригаді.

Короткий ролик демонструє, як ворожа техніка пересувалася біля лісопосадки. Артилеристи 24-ї бригади наносили постріли прямо по її скупченню. Кілька влучних ударів вдалося зафіксувати за допомогою розвідувального безпілотника.

Нагадаємо, це не перша перемога ЗСУ сьогодні, 9 липня. На півдні військові зенітно-ракетного полку Повітряних сил "приземлили" три БПЛА окупантів. А на Харківщині українські артилеристи влучними пострілами підірвали плавучий бронетранспортер МТЛБ, ворожий танк і вантажівку "КамАЗ" з боєприпасами.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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