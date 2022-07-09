Артилеристи 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила розбили колону техніки російських окупантів у Луганській області. До неї входило півтора десятка ворожих танків і БМП.
Про знищення сил противника розповіли в прес-центрі 24-ї бригади на офіційній сторінці на Facebook.
"Артилеристи Королівської бригади розбивають колону російських окупантів. На відео — півтора десятка російських танків і БМП в Луганській області, яких накриває наша арта. Цю колону спочатку зупинили, а потім знищили", — повідомили в 24-й бригаді.
Короткий ролик демонструє, як ворожа техніка пересувалася біля лісопосадки. Артилеристи 24-ї бригади наносили постріли прямо по її скупченню. Кілька влучних ударів вдалося зафіксувати за допомогою розвідувального безпілотника.
Нагадаємо, це не перша перемога ЗСУ сьогодні, 9 липня. На півдні військові зенітно-ракетного полку Повітряних сил "приземлили" три БПЛА окупантів. А на Харківщині українські артилеристи влучними пострілами підірвали плавучий бронетранспортер МТЛБ, ворожий танк і вантажівку "КамАЗ" з боєприпасами.
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