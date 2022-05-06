Цілі були заховані в лісі.

Воїни з 79 окремої десантно-штурмової бригади показали, як знищили дві цілі — машину з боєкомплектом і бліндаж окупантів. По противниках відпрацювали артилеристи підрозділу.

Ролик з ударами по ворогу опублікував Генштаб ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook з посиланням на прес-службу 79 бригади.

На відео показується, як артилеристи першим залпом потрапили в "Урал" з боєкомплектом всередині. Техніка вибухнула і перетворилася на металобрухт. А другий удар було завдано по бліндажу. Всередині могли знаходитися рашисти, проте кількість ліквідованих солдатів невідома.

Обидві цілі намагалися заховати під покровом дерев біля населеного пункту. Однак артилеристи 79 бригади все одно зуміли їх виявити і вразити.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили на Донбасі більше 20 одиниць техніки. Сюди входять 8 танків, 11 бойових броньованих машин і 5 автомобілів. А підрозділи протиповітряної оборони збили 7 безпілотників.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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