САУ ворога дошкуляла українським захисникам, але "більше не буде".

Бригада швидкого реагування Національної гвардії України знищила самохідну артилерійську установку 2С19 Мста-С.

Відео знищення з'явилося у Facebook Нацгвардії.

"Знищили САУ 2С19 Мста-С, яка робила нам багато проблем. Вже не буде. Продовжуємо демілітаризацію ворога. Слава Україні", - зазначили воїни бригади швидкого реагування НГУ.

Процес знищення артилерійської установки зафіксували з повітря. На кадрах видно, як ворожа САУ миттю спалахнула після влучення снаряда.

У Нацгвардії роботу своїх підлеглих похвалили.

"Так їм… Робіть смерть ворогам на славу Україні", - йдеться у дописі.

Раніше Воїни 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького завдали потужних ударів по позиціях та техніці російських загарбників.

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