Бригада швидкого реагування Національної гвардії України знищила самохідну артилерійську установку 2С19 Мста-С.
Відео знищення з'явилося у Facebook Нацгвардії.
"Знищили САУ 2С19 Мста-С, яка робила нам багато проблем. Вже не буде. Продовжуємо демілітаризацію ворога. Слава Україні", - зазначили воїни бригади швидкого реагування НГУ.
Процес знищення артилерійської установки зафіксували з повітря. На кадрах видно, як ворожа САУ миттю спалахнула після влучення снаряда.
У Нацгвардії роботу своїх підлеглих похвалили.
"Так їм… Робіть смерть ворогам на славу Україні", - йдеться у дописі.
Раніше Воїни 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького завдали потужних ударів по позиціях та техніці російських загарбників.