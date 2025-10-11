Без світла залишилося понад 40 населених пунктів.

Вночі 11 жовтня росіяни завдали дронової атаки по енергетичній інфраструктурі Одещині. Як повідомили УНІАН у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, вночі, 11 жовтня, збройні сили РФ атакували ударними безпілотниками Одесу та Одеську область.

Внаслідок масованого ворожого обстрілу пошкоджено об’єкти електроенергетики. Також пошкоджень зазнали 3-поверхова будівля готельно-ресторанного комплексу, два приватних будинки, скління одного з поверхів 25-ти поверхового житлового будинку.

Від нічної атаки постраждала одна цивільна особа. Зокрема, травмовано 47-річну жінку, яку доставили до лікарні.

Без електропостачання залишаються 44 населених пункти.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Мерія міста повідомила, що у звʼязку з частковою відсутністю енергопостачання наразі курсують за своїм маршрутом трамваї №№13 та 27, №7 - з 11-ї станції Люстдорфської дороги до залізничного вокзалу. Тролейбусний маршрут №12 - вул. Архітекторська - площа Незалежності, №№7, 10 - у бік залізничного вокзалу курсують по вул. Сегедській.

У ВМС ЗСУ повідомили, що сьогодні вночі під час повітряної атаки російських окупантів збили 4 ворожі дрони-камікадзе.

Оновлено об 11:16. Згодом у мерії Одеси повідомили, що внаслідок атаки залишилися без світла оселі 317 тис. родин. На ранок там, де це технічно можливо, фахівці перезаживили з резервних джерел обʼєкти критичної інфраструктури та 240 тис. клієнтів. Станом на 11:00 на Одещині без світла залишається 77 тис. сімей. Наразі енергетики мають провести огляд обладнання, оцінити пошкодження, щоб приступити до аварійно-відновлюваних робіт. Це стане можливим після дозволу військових та рятувальників.

Також йдеться, що у Пересипському районі міста пошкоджено багатоквартирний будинок та 2 гуртожитки, в них - 72 вікна, у Хаджибейському районі за попередніми даними різних ступенів пошкоджень зазнали близько 10 приватних будинків, один - суттєво.

За даними "Укренерго", станом на ранок, є знеструмлені споживачі в Одеській області. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу, як це дозволила безпекова ситуація. Щодо наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на енергосистему 10 жовтня – наразі споживачі в усіх постраждалих регіонах заживлені, аварійні відключення не застосовуються. Через пошкодження, завдані російськими атаками раніше, станом на ранок "Чернігівобленерго" вимушено застосовує в регіоні погодинні відключення обсягом двох черг.

"Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 11 жовтня, станом на 9:30 – воно було таким же, як у цей же час минулої суботи – 4 жовтня. Причина – утримання хмарної погоди на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі", - йдеться у повідомленні.

Населення просять не вмикати кілька потужних приладів одночасно з 16:00 до 22:00.

Як писав УНІАН, вночі 9 жовтня російська армія завдала по Одеській області масованого удару дронами, у місті Чорноморськ пошкоджено об’єкти електроенергетики та обʼєкти на території порту. Пошкоджено шість приватних будинків, без світла залишилось чотири населені пункти. За даними пресслужби Одеської обласної прокуратури, поранення отримали 5 людей, потерпілим - 33, 58, 51, 54 та 68 років.

