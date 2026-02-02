В Україні стрімко дорожчає ходовий овоч: скільки коштує кілограм зараз

Недостатня пропозиція на ринку стимулює подальше зростання вартості овочу.

Ціни в Україні на томати за тиждень зросли мінімум на 15%. Зараз овочами торгують в діапазоні 110-130 грн/кг, тоді як попередня ціна коливалася в межах 90-110 грн/кг.

Аналітики проекту EastFruit зазначають, що вартість томатів підвищується третій тиждень поспіль, але на початку це підвищення було незначним. Причиною дорожнечі стало скорочення пропозиції овочів на внутрішньому ринку, що було спровоковане недостатніми обсягами поставок з Туреччини.

Тим часом в самій країні-виробнику зростають ціни на тепличні овочі, що пов'язане з сезонним фактором. Тож продавці, за умови збереження стабільного попиту в Україні, з чистим сумлінням підвищили ціни на томати.

Відео дня

Як наслідок, тепличні помідори в Україні вже коштують в середньому на 27% дорожче, ніж рік тому. Загалом ринок чекає на нормалізацію турецьких поставок, аби вгамувати ціни.

Ціни на помідори в супермаркетах України

Томат ваговий в Varus коштує 152,9 гривні за кілограм.

В Сільпо томат український можна знайти за ціною 99 грн/кг.

В АТБ турецькі тепличні помідори відпускають по 149,89 грн/кг.

Ціни на овочі в Україні - останні новини

Окрім томатів, в Україні за тиждень помірно додали в ціні деякі з овочів борщового набору. Здорожчання городини у січні-лютому в цілому було прогнозованим і пов’язаним з недостатньою кількістю обладнаних сховищ у фермерів для її зберігання.

За прогнозами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, овочі і далі будуть зростати в ціні, поки в кінці весни не з’явиться перший врожай з відкритого ґрунту.

Вас також можуть зацікавити новини: