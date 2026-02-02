Енергетична підтримка для бізнесу: ФОПи вже можуть подавати заявки на допомогу від держави

Відсьогодні, 2 лютого, українські підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Він включає в себе виплати на придбання генераторів та інших засобів живлення, а також нульові кредити на енергообладнання, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Щоб частково компенсувати витрати й продовжувати працювати в складних енергетичних умовах, малий та середній бізнес, який працює у соціально важливих сферах – аптеки, магазини, пекарні, кав’ярні, майстерні та інші послуги першої необхідності, вже може подавати заявки на державну підтримку", – зазначила вона.
Так, ФОПи 2–3 груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну фінансову допомогу від 7 500 до 15 000 грн – залежно від кількості працівників.
На що можна витратити кошти:
- придбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання;
- акумулятори, інвертори, зарядні станції, сонячні панелі та комплектуючі;
- пальне для генераторів;
- оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень.
Програма працює за принципом грантів "Власна справа". Подати заявку можна онлайн через портал Дія – у категорії "Підприємництво", на сторінці послуги "Допомога ФОП на енергостійкість".
"Дані перевіряються автоматично, кошти зараховуються на Дія.Картку через п’ять банків, які долучилися до програми: Приватбанк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, А-банк та monobank", – повідомила прем’єрка.
Інший вид допомоги – енергокредит під 0% на енергообладнання. Мікро-, малий та середній бізнес може отримати до 10 млн грн пільгового кредитування під 0% річних у межах програми "Доступні кредити 5–7–9". Різницю банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.
Кредит надається на строк до 3 років. Кошти можна спрямувати на генераційне обладнання – когенераційні установки, дизельні, бензинові та газові генератори.
"Щоб отримати кредит, необхідно відповідати критеріям програми "Доступні кредити 5–7–9", подати заявку до банку-партнера програми, пройти оцінку та отримати рішення банку. Прийом заявок уже розпочали 17 банків-партнерів, інші банки долучатимуться до програми найближчим часом", – написала Свириденко.
Допомога для бізнесу – що відомо
Раніше стало відомо, що Кабмін запроваджує додаткову підтримку для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації. ФОПи 2-3 груп, які працюють у соціально важливих сферах, зможуть отримати разову виплату від 7 500 до 15 000 грн на придбання та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів та оплату послуг електроенергії.
Підприємства, які відповідають критеріям програми 5-7-9%, зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою.