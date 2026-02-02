Енергетична підтримка для бізнесу: ФОПи вже можуть подавати заявки на допомогу від держави

Одноразова фінансова допомога складе від 7 500 до 15 000 грн залежно від кількості працівників.

Відсьогодні, 2 лютого, українські підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Він включає в себе виплати на придбання генераторів та інших засобів живлення, а також нульові кредити на енергообладнання, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Щоб частково компенсувати витрати й продовжувати працювати в складних енергетичних умовах, малий та середній бізнес, який працює у соціально важливих сферах – аптеки, магазини, пекарні, кав’ярні, майстерні та інші послуги першої необхідності, вже може подавати заявки на державну підтримку", – зазначила вона.

Так, ФОПи 2–3 груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну фінансову допомогу від 7 500 до 15 000 грн – залежно від кількості працівників.

На що можна витратити кошти:

придбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання;

акумулятори, інвертори, зарядні станції, сонячні панелі та комплектуючі;

пальне для генераторів;

оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень.

Програма працює за принципом грантів "Власна справа". Подати заявку можна онлайн через портал Дія – у категорії "Підприємництво", на сторінці послуги "Допомога ФОП на енергостійкість".

"Дані перевіряються автоматично, кошти зараховуються на Дія.Картку через п’ять банків, які долучилися до програми: Приватбанк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, А-банк та monobank", – повідомила прем’єрка.

Інший вид допомоги – енергокредит під 0% на енергообладнання. Мікро-, малий та середній бізнес може отримати до 10 млн грн пільгового кредитування під 0% річних у межах програми "Доступні кредити 5–7–9". Різницю банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.

Кредит надається на строк до 3 років. Кошти можна спрямувати на генераційне обладнання – когенераційні установки, дизельні, бензинові та газові генератори.

"Щоб отримати кредит, необхідно відповідати критеріям програми "Доступні кредити 5–7–9", подати заявку до банку-партнера програми, пройти оцінку та отримати рішення банку. Прийом заявок уже розпочали 17 банків-партнерів, інші банки долучатимуться до програми найближчим часом", – написала Свириденко.

Допомога для бізнесу – що відомо

